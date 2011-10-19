Здравствуйте фрилансеры! Необходимо провести грамотную оптимизацию сайта, созданного на Джумла. Задачи следующие: 1. Составить грамотный robots.txt закрыть ненужные разделы. 2. На главной странице ...
Консультация по СЕО
Требуется посмотреть сайт и озвучить свой СЕО взгляд. Какие есть проблемы, что лучше добавить, изменить, усовершенствовать. Консультация для дальнейшего сотрудничества с Вами.
Работа не для жителей украины.
Заявки фрилансеров
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