Консультация по СЕО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка175 просмотров

Требуется посмотреть сайт и озвучить свой СЕО взгляд. Какие есть проблемы, что лучше добавить, изменить, усовершенствовать. Консультация для дальнейшего сотрудничества с Вами.

Работа не для жителей украины.

14 лет назад
melofd
Денис 
52 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров