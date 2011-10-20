Продвижение сайта

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Задача: Продвинуть сайт в топ 3 в на яндексе и гугле по 2м поисковым запросам.

Регион: Вологда.

Ключевые фразы:

Квартиры посуточно в Вологде

Гостиницы Вологды

Сайт http://hotel-kvart35(dot)ru

Сразу называть цены, гарантии и сроки.

Писать в проект

или

e-mail - [email protected]

skype - soft35_dmitry

ICQ - 606415851

14 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$86
60 дней
Деньги оплатили - результата нет!

Заявки фрилансеров

manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад