Нужно прогнать сайт по базам каталогов м досок. Базы должны быть номальными, максимальная отдача. Пишите пожалуйста стоимость и количиство отдачи.
Продвижение сайта
Задача: Продвинуть сайт в топ 3 в на яндексе и гугле по 2м поисковым запросам.
Регион: Вологда.
Ключевые фразы:
Квартиры посуточно в Вологде
Гостиницы Вологды
Сайт http://hotel-kvart35(dot)ru
Сразу называть цены, гарантии и сроки.
Писать в проект
или
e-mail - [email protected]
skype - soft35_dmitry
ICQ - 606415851
Выбранный исполнитель
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