Продвижение интернет-магазина автозапчастей.

Для постоянного сотрудничества тщатся опытный специалисты области продвижения сайтов в поисковых системах. Магазин в данный сосет на этапе проектирования и установления договорных отношений с поставщиками. Считаю разумным создавать магазин, который сразу будет насчитан под продвижение в поисковиках, нежели сначала сделать одно, а потом переделывать.

Сотрудничество возможно по нескольким схемам:

- месячная заработная плата

- оплата за результат. Устанавливается оплата за каждый выведенный в топ кейворд.

- процент с продаж. При этом наша бухгалтерия будет полностью доступна.

Любой из этих методов, либо микс. Бюджеты на копирайт, покупку ссылок и прочего ограничены только здравым смыслом. .

С предложениями лучше в приват.