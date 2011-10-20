Настроить контекстную рекламу в Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки168 просмотров

Требуется человек, который хорошо разбирается в контекстной рекламе.

Реклама для интернет-магазин tacticool.ru Бюджет ограничен.

Нужно:

- проконсультировать

- подобрать ключевые слова

- создать и настроить рекламные компании

- создать объявления.

Пишите в личку.

Пожалуйста, делая предложение, укажите вашу цену и ваш опыт.

Google Ads
14 лет назад
lisanets
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров