Обмен ссылками по свадебной тематике

Ищется сотрудник для несложной работы по обмену ссылками для двух сайтов свадебных салонов.

Что нужно делать - выбираете сайты, согласные на обмен, из поисковиков, ведете переписку.

Текст письма, коды ссылок дам.

Оплата по результатам.

В заявке укажите, есть ли у вас опыт работы по обмену и желаемую оплату.