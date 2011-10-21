Обмен ссылками по свадебной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка129 просмотров

Ищется сотрудник для несложной работы по обмену ссылками для двух сайтов свадебных салонов.

Что нужно делать - выбираете сайты, согласные на обмен, из поисковиков, ведете переписку.

Текст письма, коды ссылок дам.

Оплата по результатам.

В заявке укажите, есть ли у вас опыт работы по обмену и желаемую оплату.

14 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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