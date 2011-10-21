Нужно прогнать сайт по базам каталогов м досок. Базы должны быть номальными, максимальная отдача. Пишите пожалуйста стоимость и количиство отдачи.
Обмен ссылками по свадебной тематике
Ищется сотрудник для несложной работы по обмену ссылками для двух сайтов свадебных салонов.
Что нужно делать - выбираете сайты, согласные на обмен, из поисковиков, ведете переписку.
Текст письма, коды ссылок дам.
Оплата по результатам.
В заявке укажите, есть ли у вас опыт работы по обмену и желаемую оплату.
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