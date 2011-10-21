Требуется продвижение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки162 просмотра

Требуется человек для продвижения сайта win-tips.ru , сайт продает прогнозы на спорт, первое время оплаты нет, но есть доступ к прогнозам. Продвижение пока заключается в оставление сообщений на тематических форумах. Работы не много.

14 лет назад
Talnah
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров