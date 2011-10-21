Нужен план продвижения сайта

нужен План продвижение и оптимизации сайта. Сайт - Здоровый образ жизни lit-dieta.ru План должен состоять из этапом продвижения ориентирован на большой трафик, Дать рекомендации по улучшению кода, по улучшению внутренних факторов ( контент, запросы) и советы по внешнему продвижению.

+ анализ и составления сематического ядра ( сделать поисковые запросы для продвижения ) и дать рекомендации по его улучшению.

+ сделать анализ кода

+ анализ контента и рекомендации.

+ дать советы по ссылочной массе