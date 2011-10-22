Продвижение сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок182 просмотра

Продвинуть сайт в яндексе и гугле в первую десятку. Тематика сайта - рисование шаржей на заказ, отсюда и соответствующие запросы: заказать шарж, оригинальный подарок ну и т.д.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
pilehead
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров