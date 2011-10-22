Увеличить посещаемость сайта

Добрый день,

Нужно поднять посещаемость сайта "www.thego odlife.ru" (без пробела). Текущая посещаемость - 500-1000 хостов в день. Необходимо увеличить до 5000. Покупка ссылок с помесячной оплатой, покупка кликов и прочее в этом духе - не интересует. Интересуют только белые методы.

В частности, интересует поднятие видимости сайта в поисковиках по низкочастотным запросам.

Методы, которые собираетесь применять, прошу описать в личном сообщении, чтобы я мог сориентироваться и выбрать приемлемый вариант.

Пишите цену за работу, нужный примерный ежемесячный бюджет, и указывайте опыт аналогичной работы (можете тоже в личку).

Спасибо!