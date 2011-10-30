Базовая оптимизация сайта

Когда принял заявку Александры, вовсе не предполагал, что в результате короткого времени мы получим столь много полезной и важной информации в отношении развития и продвижения сайта. Уверен, что сумма сделки далеко не отобразила реальную выгоду от сотрудничества. Профессиональный уровень работы и желание всячески помочь, от начала и до конца выполнения проекта, что еще нужно заказчику.. Очень доволен и надеюсь продолжить сотрудничество.