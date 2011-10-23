Раскрутка сайта

Необходимо раскрутить сайт по услугам и статьям которые есть на сайте в топ 5-10 гугла, яндекса.

Доизменять статьи и внести доп. инфо по услугам.

Продвинуть название компании IT&IPи контакты - на первые места.

Сайт по предоставлению ИТ услуг - www.it-ip.com.ua

Форма оплаты безнал на СПД с услугами по ИТ