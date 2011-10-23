Раскрутка сайта

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Закрыт18 заявок346 просмотров

Необходимо раскрутить сайт по услугам и статьям которые есть на сайте в топ 5-10 гугла, яндекса.

Доизменять статьи и внести доп. инфо по услугам.

Продвинуть название компании IT&IPи контакты - на первые места.

Сайт по предоставлению ИТ услуг - www.it-ip.com.ua

Форма оплаты безнал на СПД с услугами по ИТ

13 лет назад
gol1011
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hqpr
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
90 дней

Заявки фрилансеров

hqpr
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад