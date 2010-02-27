hqpr

Алексей Дубняк hqpr

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Сертифицированный партнер Google AdWords и Google Analytics

Создание сайтов. Оптимизация и вывод сайта на первые позиции в результатах поиска. Звоните: 063 851-39-24.

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Отзывы заказчиков
Prk
36 летКанада
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Яндекс Метрика и Гугл Аналитикс.
Помог быстро разобраться в весьма "специфичных вопросах",да и суть не в быстроте,а в качестве полученных ответов.Со своей стороны могу сказать что человек разбирается в самых тонких настройках. Алексей,вам спасибо.
Александр четко поставил задачу и сроки. Никаких задержек с оплатой. Приятно иметь дело с таким заказчиком. 10 баллов.
Ответный отзыв
weddings
Кирин 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$600
10 баллов
14 лет назад
Раскрутка сайта свадебной тематики
Алексей отлично проявил свой профессионализм. Работу выполнил очень быстро, приятный в общении и всегда на связи. Продолжаем работать. Спасибо. Андрей.
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $200
от 90 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга