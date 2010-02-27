Сертифицированный партнер Google AdWords и Google Analytics
Создание сайтов. Оптимизация и вывод сайта на первые позиции в результатах поиска. Звоните: 063 851-39-24.
Портфолио
- Google Analytics123 просмотра
- Google Adwords135 просмотров
- Dancity.ru198 просмотров
- Budcentre.com.ua226 просмотров
- Fantasia.com.ua195 просмотров
- Akvareli.ua343 просмотра
- Tehnokredit.com174 просмотра
- Detki-modniki.com.ua342 просмотра
- Kapa-e.com.ua208 просмотров
- Ship.rezon.net.ua292 просмотра
- Tehnokredit.com223 просмотра
- Vozyk.com.ua244 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Помог быстро разобраться в весьма "специфичных вопросах",да и суть не в быстроте,а в качестве полученных ответов.Со своей стороны могу сказать что человек разбирается в самых тонких настройках. Алексей,вам спасибо.
Ответный отзыв
Александр четко поставил задачу и сроки. Никаких задержек с оплатой. Приятно иметь дело с таким заказчиком. 10 баллов.
$600
10 баллов
14 лет назад
Алексей отлично проявил свой профессионализм. Работу выполнил очень быстро, приятный в общении и всегда на связи. Продолжаем работать. Спасибо. Андрей.
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $200
от 90 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга