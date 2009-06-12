Я предоставлю скрипт использующий Smarty шаблоны (PHP Smarty Templates) и картинку (PSD чаще всего) или уже сверстанные html/css/images файлы из которых надо сделать Smarty шаблон для скрипта. Есть заказ сейчас и кроме ...
Сверстать простую таблицу
Разверстать страницу с таблицей. Пример в приложении. Все ровно, красиво и с отступами от краев.
В icq не стучать, в приват не писать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать вёрстку внутренней страницы. За подробностями в личку/аську 423124574Завершен16 лет назад
- $15
В общем нужно сделать html+css валидно, лучше дивами. Макет в кореле! В общем главное правило строго по макету, со всеми отступами и т.д. Так же там наконечники бордеров не простые! тоже ...Завершен16 лет назад
Имеется шаблон для DataLife Engine с фиксированой шириной! Требуется из него зделать резиновый! Бюджет 200 рублей P.S. Попрошу отписыватся только тем кто хорошо разбирается в CSSЗавершен16 лет назад
- $15
Требуется верстка для скрипта по типу http://allangarsk.ruЗавершен16 лет назад
Выполнить кросбраузерно.Закрыт16 лет назад
- $5
Необходимо создать XHTML вёрстку блоков на 1 странице без размещения контента. Сложность заключается в том, что блоки должны в html странице располагаться в следующем порядке: контент, верхнее меню, левая колонка, правая колонка, footer, header и ...Завершен16 лет назад
Есть web-форма (в приложении картинка), нужно расположить элементы красиво, добавить готовые логотипы вверху и сверстать (чтобы работало на последних IE + Firefox). В нужном месте красиво вывести текст ошибок, если таковые будут. Короче - ...Завершен16 лет назад
- $200
Пример дизайна http://www.weblancer.net/users/Prelest/portfolio/619878.html#item Верстка div-амиЗавершен16 лет назад
- $50
Есть несложный макет. надо сверстать в html+css Cтандарт HTML 4.01 Transitional Кросбраузерность (FF 2-3, IE 6-8, Opera 9-10, Chrome, Safari) Основная сложность — наверняка будет верстатся с помощью png-24 Просьба сделать ...Завершен16 лет назад