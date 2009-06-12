Сверстать простую таблицу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок347 просмотров

Разверстать страницу с таблицей. Пример в приложении. Все ровно, красиво и с отступами от краев.

В icq не стучать, в приват не писать.

16 лет назад
hqpr
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Спасибо Владимиру. Очень ответственный человек. Всю работу сделал в кратчайшие сроки. Всегда на связи. Замечаний нет. 10 баллов
Хороший заказчик никаких нареканий рекомендую.

Заявки фрилансеров

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад