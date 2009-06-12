Сверстать простую web-форму

Есть web-форма (в приложении картинка), нужно расположить элементы красиво, добавить готовые логотипы вверху и сверстать (чтобы работало на последних IE + Firefox). В нужном месте красиво вывести текст ошибок, если таковые будут. Короче - оформить изящно, чтобы было приятно работать. Код (PHP) для этого проекта уже готов.

Если сможете качественно сделать - укажите вашу стоимость и срок выполнения. И дайте ссылку на пример (один, лучший!) чего-то подобного.