Исправить верстку. Срочно!

http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/

1. Надо выпадающее меню слева (2 уровня)

2. Надо чтобы все заголовки не были привязаны к бэкграунду.

3. Чтобы при добавлении текста дизайн растягивался вниз, а не так: http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/products.php

4. Наверху жёлтый кружек должен появляться над каждой иконкой при наведении мыши, а установлен должен быть на текущем разделе

5. Нужен стиль для ссылки в контенте, а то он там поумолчанию синий.

Писать ТОЛЬКО в проект. В личку и в аську не писать!