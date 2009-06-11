Исправить верстку. Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок315 просмотров

http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/

1. Надо выпадающее меню слева (2 уровня)

2. Надо чтобы все заголовки не были привязаны к бэкграунду.

3. Чтобы при добавлении текста дизайн растягивался вниз, а не так: http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/products.php

4. Наверху жёлтый кружек должен появляться над каждой иконкой при наведении мыши, а установлен должен быть на текущем разделе

5. Нужен стиль для ссылки в контенте, а то он там поумолчанию синий.

Писать ТОЛЬКО в проект. В личку и в аську не писать!

16 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Александр очень быстро сделал качественную работу. Обязательно следующий проект по верстки отдам ему. С уважением, Иван Я.
Отлично поработали, оперативно и на профессиональном уровне)

Заявки фрилансеров

Sideful
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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