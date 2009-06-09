Всем привет,надо сделать шаблон для Джумлы. Дизайн страницы уже есть в фотошоп,нужно сделать сам шаблон. Желающие поработать пишите. Ну и бюджет не более 80 usd я думаю
Верстка макета турсайта
Дивные верстальщики, пишите в icq 592 630 668
Покажу макет. Срочно нужно его сверстать.
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