Верстка макета турсайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок200 просмотров

Дивные верстальщики, пишите в icq 592 630 668

Покажу макет. Срочно нужно его сверстать.

16 лет назад
dancefight
Артемий 
69 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранные исполнители

ZX-Spectrum
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

ZX-Spectrum
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад