Создание шаблона для Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок167 просмотров

Всем привет,надо сделать шаблон для Джумлы. Дизайн страницы уже есть в фотошоп,нужно сделать сам шаблон. Желающие поработать пишите. Ну и бюджет не более 80 usd я думаю

Joomla
16 лет назад
irey
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey1812
Sergey 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$80
2 дня

Заявки фрилансеров

sergey1812
Sergey 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад