Легкий тюнинг юзабилити сайта

На пути от приземления на сайт до покупки, что-то мешает пользователю. Доходит 2%.

Конверсия низкая, поэтому дорого стоит привлечение пользователей.

Что-то с HTML наверное.

Я так вижу эту задачу:

1. Посмотрите сами http://3callback.com

2. Пройдите от / до регистрации.

3. Если понятно, что мешает, то я готов платить за небольшие доработки. Полный редизайн сейчас не предлагайте, пожалуйста. Только тюнинг.

Наверное проблема очевидная, так что не усложняйте себе задачу. Мне нужна убедительная гипотеза и путь решения - за реализацию я вам и хочу заплатить.