Подправить/изменить верстку

Есть верстка http://garden2.ru/sad2/

Нужно:

1) Сделать ее резиновой - чтобы графическая надпись garden2.ru слева сверху и цветы справа сверху "разъезжались" в разные стороны. Между ними, возможно, сделать какой-то повторяющийся элемент. Нужно чтобы нормально смотрелось и на 1024 и на 1280.

2) Добавить колонку-меню слева такую же, как и справа.

3) Средний блок, с табами-вкладками: нужно, чтобы менял ширину в зависимости от разрешения экрана, колонки слева и справа должны сохранять фикс. ширину. Нужно иметь возможность с помощью верстки:

а) поправить ширину таба

б) добавить еще один таб

и это должно более-менее нормально выглядеть

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