Верстка дизайна под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки301 просмотр

Необходимо натянуть готовый дизайн на CMS Joomla.

Быстро и качественно.

Joomla
16 лет назад
ili4
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня
Сделано качественно, правда по срокам чуть с опазданием. Толковый программист, буду обращяться.

Заявки фрилансеров

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад