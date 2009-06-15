Вёрстка небольшого сайта

Сразу стало заметно, что Алексей — профессионал. Грамотная постановка задач, понимание дела и своевременная оплата. Работали без предоплаты. Вся оплата - после завершения проекта. Ни на секунду я не задумывался, что с оплатой могут быть проблем и правильно сделал. С Алексеем можно спокойно работать.