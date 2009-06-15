Вёрстка небольшого сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен39 заявок468 просмотров

Необходимо качественно сверстать небольшой сайт с использованим функции INCLUDE (шапка, левый блок и подвал). Изображение сайта прикреплено.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для ширины экрана 1024.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

Требования к исполнителю: наличие портфолио, позитивных отзывов и не менее 6-ти месяцев на сайте.

16 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

madkaban
Сергей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Отлично справился с заданием. Ответственно подошёл к проекту, учёл все пожелания по реализации. Рекомендую!
Сразу стало заметно, что Алексей — профессионал. Грамотная постановка задач, понимание дела и своевременная оплата. Работали без предоплаты. Вся оплата - после завершения проекта. Ни на секунду я не задумывался, что с оплатой могут быть проблем и правильно сделал. С Алексеем можно спокойно работать.

Заявки фрилансеров

madkaban
Сергей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад