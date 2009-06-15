На пути от приземления на сайт до покупки, что-то мешает пользователю. Доходит 2%. Конверсия низкая, поэтому дорого стоит привлечение пользователей. Что-то с HTML наверное. Я ...
Вёрстка небольшого сайта
Необходимо качественно сверстать небольшой сайт с использованим функции INCLUDE (шапка, левый блок и подвал). Изображение сайта прикреплено.
Основные требования:
1. Фиксированая ширина, оптимальная для ширины экрана 1024.
2. Кросс-браузерность.
3. Валидность.
4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.
Требования к исполнителю: наличие портфолио, позитивных отзывов и не менее 6-ти месяцев на сайте.
Выбранный исполнитель
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