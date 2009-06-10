http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/ 1. Надо выпадающее меню слева (2 уровня) 2. Надо чтобы все заголовки не были привязаны к бэкграунду. 3. Чтобы при добавлении текста дизайн растягивался вниз, а не так: ...
Качественная верстка
Требуется сверстать 3-4 шаблона.
Полурезина, валидная кроссбраузерная семантическая верстка. Шаблонизатор Smarty (шаблоны высылаются заинтересовавшим кандидатам).
В ответе укажите, пожалуйста, 3 самых нетривиальных примера по верстке.
Если вы работаете в паре с качественным программистом - это будет являться несомненным плюсом.
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