Качественная верстка

http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/ 1. Надо выпадающее меню слева (2 уровня) 2. Надо чтобы все заголовки не были привязаны к бэкграунду. 3. Чтобы при добавлении текста дизайн растягивался вниз, а не так: ...