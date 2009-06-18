Нужна верстка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен75 заявок706 просмотров

Пример дизайна http://www.weblancer.net/users/Prelest/portfolio/619878.html#item

Верстка div-ами

HTML
16 лет назад
killsoft
Денис Тр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад
$30
1 день
Выписываю благодарность за выполненную работу! :) Сделано все отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Отличный заказчик, четко поставленное задание, моментальная оплата. Приятно было работать, так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Приватный проект для Сагалов Дмитрий

    $50

    Есть несложный макет. надо сверстать в html+css Cтандарт HTML 4.01 Transitional Кросбраузерность (FF 2-3, IE 6-8, Opera 9-10, Chrome, Safari) Основная сложность — наверняка будет верстатся с помощью png-24 Просьба сделать ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественная верстка

    Требуется сверстать 3-4 шаблона. Полурезина, валидная кроссбраузерная семантическая верстка. Шаблонизатор Smarty (шаблоны высылаются заинтересовавшим кандидатам). В ответе укажите, пожалуйста, 3 самых нетривиальных примера по верстке. Если ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить верстку. Срочно!

    http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/ 1. Надо выпадающее меню слева (2 уровня) 2. Надо чтобы все заголовки не были привязаны к бэкграунду. 3. Чтобы при добавлении текста дизайн растягивался вниз, а не так: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка небольшого сайта

    $50

    Необходимо качественно сверстать небольшой сайт с использованим функции INCLUDE (шапка, левый блок и подвал). Изображение сайта прикреплено. Основные требования: 1. Фиксированая ширина, оптимальная для ширины экрана 1024. 2. Кросс-браузерность. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Легкий тюнинг юзабилити сайта

    $100

    На пути от приземления на сайт до покупки, что-то мешает пользователю. Доходит 2%. Конверсия низкая, поэтому дорого стоит привлечение пользователей. Что-то с HTML наверное. Я ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подправить/изменить верстку

    $20

    Есть верстка http://garden2.ru/sad2/ Нужно: 1) Сделать ее резиновой - чтобы графическая надпись garden2.ru слева сверху и цветы справа сверху "разъезжались" в разные стороны. Между ними, возможно, сделать какой-то повторяющийся ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шаблона для Joomla

    $100

    Всем привет,надо сделать шаблон для Джумлы. Дизайн страницы уже есть в фотошоп,нужно сделать сам шаблон. Желающие поработать пишите. Ну и бюджет не более 80 usd я думаю

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад