Приватный проект для Сагалов Дмитрий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок203 просмотра

Есть несложный макет. надо сверстать в html+css

Cтандарт HTML 4.01 Transitional

Кросбраузерность (FF 2-3, IE 6-8, Opera 9-10, Chrome, Safari)

Основная сложность — наверняка будет верстатся с помощью png-24

Просьба сделать макет как можно меньше весом.

Макет вышлю почтой.

CSSHTML
16 лет назад
mnogosaitov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ar-
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Надежный человек

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ar-
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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