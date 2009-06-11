Создание шаблонов Smarty из картинок или html/css

Я предоставлю скрипт использующий Smarty шаблоны (PHP Smarty Templates) и картинку (PSD чаще всего) или уже сверстанные html/css/images файлы из которых надо сделать Smarty шаблон для скрипта.

Есть заказ сейчас и кроме того, необходимость в такой работе у меня возникает 2-5 раз в месяц, так что для понравившегося работника заказы будут постоянными.

Проект не сложный, для хорошо знакомого со smarty человека создание темплейта занимает всего несколько часов.

От вас требуется доступность, обязательность и пунктуальность. И сейчас и а дальнейшем мне нужно получить готовый продукт в течении 1-2 суток с момента запроса.

Кроссбраузерность, xhtml валидность кода - это само собой.

Оплата $50 - $100 за темплейт в зависимости от сложности.