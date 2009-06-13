Приватный проект для Гилевского Евгения

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка123 просмотра

Необходимо создать XHTML вёрстку блоков на 1 странице без размещения контента. Сложность заключается в том, что блоки должны в html странице располагаться в следующем порядке: контент, верхнее меню, левая колонка, правая колонка, footer, header и в конце место под рекламу. А с помощью CSS нужно сделать так чтобы блоки выводились на экран в классическом варианте: header, верхнее меню, затем левая колонка, правее колонка под контент, ещё правее правая колонка, а в самом низу footer. Блок под рекламу должен располагаться в блоке контента в самом низу.

Сейчас сайт табличный и выглядит так http://nsp-life.ru

Пробовал сам создать, но блок контента наезжает на рекламу и другие блоки разъезжаются. :) Решил не мучать компьютер и обратиться к профессионалу.

CSSHTML
16 лет назад
abx
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Евгений профессионал в своём деле. Я сам занимаюсь изучением XHTML вёрстки на div блоках. Но моих знаний оказалось недостаточно для воплощения того, что я задумал. У Евгения чувствуется большой опыт, и он предложил несколько путей решения поставленной задачи. Мне оставалось лишь выбрать. В файле CSS Гилевским Евгением были поставлены комментарии, что позволило понять как создавалась вёрстка и поучиться у него. Очень удобно. Так же он дал много полезных советов по улучшению моего сайта. Если вы хотите профессионально реализовать свой проект и обратитесь к Евгению, то получите отличный результат.
Очень понравился подход к исполнителю: постучав мне в ICQ, господин Владимир спросил, куда лучше сбросить ТЗ. Хотя задача была маленькая, ТЗ было написано очень детально, у меня даже не возникло дополнительных вопросов. Принятие проекта, оплата — всё как полагается. Большой плюс для веб-разработчиков: Карелин Владимир не любит IE6 и единственная нужная ему поддержка IE6 — перенаправление пользователей на страницу вроде этой: http://www.htmlbook.ru/ie6.html. :-) С благодарностью, Гилевский Евгений

Заявки фрилансеров

Stilgar
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать простую web-форму

    Есть web-форма (в приложении картинка), нужно расположить элементы красиво, добавить готовые логотипы вверху и сверстать (чтобы работало на последних IE + Firefox). В нужном месте красиво вывести текст ошибок, если таковые будут. Короче - ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Приватный проект для Сагалов Дмитрий

    $50

    Есть несложный макет. надо сверстать в html+css Cтандарт HTML 4.01 Transitional Кросбраузерность (FF 2-3, IE 6-8, Opera 9-10, Chrome, Safari) Основная сложность — наверняка будет верстатся с помощью png-24 Просьба сделать ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Качественная верстка

    Требуется сверстать 3-4 шаблона. Полурезина, валидная кроссбраузерная семантическая верстка. Шаблонизатор Smarty (шаблоны высылаются заинтересовавшим кандидатам). В ответе укажите, пожалуйста, 3 самых нетривиальных примера по верстке. Если ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить верстку. Срочно!

    http://otido-arenda.ru/brevna-doski.ru/ 1. Надо выпадающее меню слева (2 уровня) 2. Надо чтобы все заголовки не были привязаны к бэкграунду. 3. Чтобы при добавлении текста дизайн растягивался вниз, а не так: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка небольшого сайта

    $50

    Необходимо качественно сверстать небольшой сайт с использованим функции INCLUDE (шапка, левый блок и подвал). Изображение сайта прикреплено. Основные требования: 1. Фиксированая ширина, оптимальная для ширины экрана 1024. 2. Кросс-браузерность. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Легкий тюнинг юзабилити сайта

    $100

    На пути от приземления на сайт до покупки, что-то мешает пользователю. Доходит 2%. Конверсия низкая, поэтому дорого стоит привлечение пользователей. Что-то с HTML наверное. Я ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подправить/изменить верстку

    $20

    Есть верстка http://garden2.ru/sad2/ Нужно: 1) Сделать ее резиновой - чтобы графическая надпись garden2.ru слева сверху и цветы справа сверху "разъезжались" в разные стороны. Между ними, возможно, сделать какой-то повторяющийся ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад