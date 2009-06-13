Приватный проект для Гилевского Евгения

Необходимо создать XHTML вёрстку блоков на 1 странице без размещения контента. Сложность заключается в том, что блоки должны в html странице располагаться в следующем порядке: контент, верхнее меню, левая колонка, правая колонка, footer, header и в конце место под рекламу. А с помощью CSS нужно сделать так чтобы блоки выводились на экран в классическом варианте: header, верхнее меню, затем левая колонка, правее колонка под контент, ещё правее правая колонка, а в самом низу footer. Блок под рекламу должен располагаться в блоке контента в самом низу.

Сейчас сайт табличный и выглядит так http://nsp-life.ru

Пробовал сам создать, но блок контента наезжает на рекламу и другие блоки разъезжаются. :) Решил не мучать компьютер и обратиться к профессионалу.