Необходимо создать XHTML вёрстку блоков на 1 странице без размещения контента. Сложность заключается в том, что блоки должны в html странице располагаться в следующем порядке: контент, верхнее меню, левая колонка, правая колонка, footer, header и ...
Исправить верстку
Выполнить кросбраузерно.
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