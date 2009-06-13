Требуется сделать валидную верстку по макету.

В общем нужно сделать html+css валидно, лучше дивами.

Макет в кореле!

В общем главное правило строго по макету, со всеми отступами и т.д. Так же там наконечники бордеров не простые! тоже нужно учесть.

В общем в архиве .CDR сам макет.

мои корявые html+css нету времени довести до ума. И PSD на всякий.

Так же при хорошем выполнения задания, и при желании исполнителя, возможно потребуется за дополнительные $ сделать пару фишек в виде ajax по средством mootools или jquerty, но и сам могу, в общем всё зависит от Вас.

Срок до воскресения 18часов.