imba

Виталик Кошелев imba

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Требуется интегрировать меню в cms joomla

    $10

    Привет всем. Задача такая: С помощью какого либо компонента в джумле или самому интегрировать меню с поднменюхами 1 в 1. Смотрим на неё scalable-networks.com , Home - sim em и т.д. Все css стили с картинками и ...

    JavascriptWordPressCSSJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сделать валидную верстку по макету.

    $15

    В общем нужно сделать html+css валидно, лучше дивами. Макет в кореле! В общем главное правило строго по макету, со всеми отступами и т.д. Так же там наконечники бордеров не простые! тоже нужно учесть. В общем в ...

    HTMLCSSAjax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется flash-mp3 плеер строго по макету.

    $10

    Требуется сделать плеер строго по готовому макету. Оплата по завершению или безопасная сделка. Перевожу WebMoney'ями, или на выбор исполнителя. в архиве есть так же ссылка на этот плеер но в другом формате, не по макету.

    Flash
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2 ftp скрипта.

    $10

    Приветствую! OC: server ubuntu 8.10 Нужно написать скрипт такого типа: -Коннектимся к secure ftp используя ssl авторизацию. -Заходим в определённую директорию Далее Скачиваем локально не все папки в этой директории, а только у которых в имени присутствует слово например "-2008-" Второй: всё ...

    Ubuntu
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
nextOTis
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
2 ftp скрипта.
Очень хороший и вежливый заказчик! Оплата произведена моментально и в полном объеме, сразу после проверки выполненной работы. Предоставил доступ к системе для тестирования скриптов. Рекомендую с ним работать.
Спасибо Олегу,очень хороший профессионал и вежливый человек, работу выполнил на отлично. Если в будущем потребуется ещё скрипт в первую очередь обращусь именно к этому человеку. Всем рекомендую!
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