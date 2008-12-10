Привет всем. Задача такая: С помощью какого либо компонента в джумле или самому интегрировать меню с поднменюхами 1 в 1. Смотрим на неё scalable-networks.com , Home - sim em и т.д. Все css стили с картинками и ...
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- $10Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
В общем нужно сделать html+css валидно, лучше дивами. Макет в кореле! В общем главное правило строго по макету, со всеми отступами и т.д. Так же там наконечники бордеров не простые! тоже нужно учесть. В общем в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Требуется сделать плеер строго по готовому макету. Оплата по завершению или безопасная сделка. Перевожу WebMoney'ями, или на выбор исполнителя. в архиве есть так же ссылка на этот плеер но в другом формате, не по макету.Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Приветствую! OC: server ubuntu 8.10 Нужно написать скрипт такого типа: -Коннектимся к secure ftp используя ssl авторизацию. -Заходим в определённую директорию Далее Скачиваем локально не все папки в этой директории, а только у которых в имени присутствует слово например "-2008-" Второй: всё ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
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15 лет назад
Очень хороший и вежливый заказчик! Оплата произведена моментально и в полном объеме, сразу после проверки выполненной работы. Предоставил доступ к системе для тестирования скриптов. Рекомендую с ним работать.
Ответный отзыв
Спасибо Олегу,очень хороший профессионал и вежливый человек, работу выполнил на отлично. Если в будущем потребуется ещё скрипт в первую очередь обращусь именно к этому человеку. Всем рекомендую!