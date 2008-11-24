nextOTis

Олег Тищенко nextOTis

 
40 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Установка и поддержка серверов на базе FreeBSD, SUSE Linux и др.

Apache, PHP, PERL, MySQL, DNS, PROFTPd, Pure-ftpd, Squid, Oops, Sendmail, Qpopper, SpamAssassin, Dr.Web, ClamAV, Sarg, IPFW, Iptables, Snort, NeTAMS, SSH, OSPF, NAT.

Анализ и улучшение безопасности ваших серверов, анализ системных журналов.

Написание скриптов управления сервером и автоматизации задач (sh, bash, perl).

Программирование:

- Pascal, Assembler (x86);

- PHP, JavaScript;

- Matlab (обработка изображений, сигналов).

Базы данных:

- MySQL.

Стаж работы с FreeBSD 5 лет, SUSE Linux - 2,5 года.

Аккуратность и порядочность гарантирую.

PHPJavascriptMySQLLinuxApachePerlFreeBSDBash
Отзывы заказчиков
imba
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
2 ftp скрипта.
Спасибо Олегу,очень хороший профессионал и вежливый человек, работу выполнил на отлично. Если в будущем потребуется ещё скрипт в первую очередь обращусь именно к этому человеку. Всем рекомендую!
Очень хороший и вежливый заказчик! Оплата произведена моментально и в полном объеме, сразу после проверки выполненной работы. Предоставил доступ к системе для тестирования скриптов. Рекомендую с ним работать.
Ответный отзыв
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Отредактировать текст
Быстро и качественно выполнил работу.
Чётко поставленная задача. Быстрая оплата по выполненному проекту. Приятно работать. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Системное администрирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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