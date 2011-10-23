Продвижение встречи Vkontakte

Добрый день! Необходимо напостить положительных отзывов о сайте в Яндекс-Маркет и Товары.Мэйл.Ру. Отзывов необходимо немного, на 4-5 очков, чтобы не забанили. Цену (способ оплаты), сроки, методы и гарантии (что не попадем в бан) пишите ...