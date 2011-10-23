Необходимо раскрутить сайт по услугам и статьям которые есть на сайте в топ 5-10 гугла, яндекса. Доизменять статьи и внести доп. инфо по услугам. Продвинуть название компании IT&IPи контакты - на первые места. ...
Продвижение встречи Vkontakte
Есть встреча. До события осталась неделя. Нужно отсылать приглащения и добавлять пользователей.
Интересует цена за 100, 1000 приглашений, 100, 1000 вступивших. Оплата яденьги, webmoney.
Люди по критериям: музыка, Днепропетровск, блюз, джаз - как-то так
схема простая: плачу по результатам за каждую сотню/тысячу.
пишите, заниматся нужно с сегодня.
lastawaken(c)gmail_com
или в личку
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