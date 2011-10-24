1.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки (впринципе опубликовал данный пункт в работе для вебпрограммистов но если у вас есть инструменты для этого пункта то готов рассмотреть) (указание программы ...
Подобрать ключи и прописать теги
для сайта www.upscalereport.com нужно Подобрать ключи и прописать теги под landing pages
Вот несколько основных идей, нужно увеличить количество do 35 основных:
Web Development for Drupal, Web Development for Wordpress, Custom Facebook page, Custom Twitter page, SEO for Drupal, Social Media developer, SEO for Wordpress, Website Development, Facebook Iframe development, Custom fanpages, Social Media development,
нужна статистика по предложенным словам под Goolge USA
образец финального документа от вас должен быть как в атаче
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