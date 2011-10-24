Подобрать ключи и прописать теги

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка154 просмотра

для сайта www.upscalereport.com нужно Подобрать ключи и прописать теги под landing pages

Вот несколько основных идей, нужно увеличить количество do 35 основных:

Web Development for Drupal, Web Development for Wordpress, Custom Facebook page, Custom Twitter page, SEO for Drupal, Social Media developer, SEO for Wordpress, Website Development, Facebook Iframe development, Custom fanpages, Social Media development,

нужна статистика по предложенным словам под Goolge USA

образец финального документа от вас должен быть как в атаче

DrupalWordPress
14 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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