Сплит-тестирование для Яндекс Директ

Нужен человек для ведения и рекламной кампании в Яндекс Директе. Которой умеет создавать объявления,цепляющие объявления, заголовки, подбирать ключи и минус слова, в общем знаком с работой в директе и в вордстате. А также сможет подправить страницу на которые приходят кликнувшие по рекламе посетители с целью увеличения конверсии.

Цель - увеличить CTR, снизить стоимость кликов и увеличить количество кликов. А также увеличить конверсию доработать текст и дизайн целевой страницы.То есть комплекс от объявления по реального подписчика

Свои предложения пишите только под проектом. Укажите там свой контактный скайп, стоимость ваших услуг.

Оплата - предпочтительней яндексы, но и вебмани тоже есть.