Сплит-тестирование для Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки95 просмотров

Нужен человек для ведения и рекламной кампании в Яндекс Директе. Которой умеет создавать объявления,цепляющие объявления, заголовки, подбирать ключи и минус слова, в общем знаком с работой в директе и в вордстате. А также сможет подправить страницу на которые приходят кликнувшие по рекламе посетители с целью увеличения конверсии.

Цель - увеличить CTR, снизить стоимость кликов и увеличить количество кликов. А также увеличить конверсию доработать текст и дизайн целевой страницы.То есть комплекс от объявления по реального подписчика

Свои предложения пишите только под проектом. Укажите там свой контактный скайп, стоимость ваших услуг.

Оплата - предпочтительней яндексы, но и вебмани тоже есть.

14 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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