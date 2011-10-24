Работы SEO на сайте

1.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки (впринципе опубликовал данный пункт в работе для вебпрограммистов но если у вас есть инструменты для этого пункта то готов рассмотреть) (указание программы или тестовый скрин)

2.Проверить все материалы на уникальность для выявления тех материалов которые стоит переписать (отрерайтить)

(составить таблицу:айди материала- уникальность текста в сооответствующей единице измерения) (около 5700 материалов)

3. Загнать в индекс все материалы сайта (прогоны, ссылки...другие методы) (указать какой метод или методы) ( на сайте около 5700 материалов))

Если регистрируетесь на проекте указывайте сумму и сроки.

Можно писать в аську ICQ#: 560292565