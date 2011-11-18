1.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки (впринципе опубликовал данный пункт в работе для вебпрограммистов но если у вас есть инструменты для этого пункта то готов рассмотреть) (указание программы ...
Аудит сайта, оптимизация, дальнейшее продвижение.
Сайт: rentukraine.biz
1. Провести аудит сайта(хотелось-бы получить развернутый аудит сайта, а не результат автоматического веб анализа).
2. Оптимизация сайта (конкретные предложения по оптимизации, как внешней так и внутренней).
3. Составление плана продвижения сайта (с расчетом бюджета)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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