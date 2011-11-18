Аудит сайта, оптимизация, дальнейшее продвижение.

1.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки (впринципе опубликовал данный пункт в работе для вебпрограммистов но если у вас есть инструменты для этого пункта то готов рассмотреть) (указание программы ...