Создать, наполнить и раскрутить стран. на Facebook

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать, наполнить и раскрутить страницу на Facebook ( тематика – Байкал )

Требуется ответственный специалист с опытом подобной работы.

Со знанием английского.

Все подробности в личном общении.

Оставляйте контакты (если нет в профиле), примерную стоимость (от каких моментов зависит).

Спасибо

14 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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