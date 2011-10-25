Увеличить ссылочную массу на сайт ufacooler.ru (вечные ссылки)
Создание и развитие группы ВКонтакте и в Фейсбуке
1. Группа В контакте есть, вот ссылка
http://vkontakte.ru/club17032898
Нужно изменить дизайн, в принципе, у нас есть вариант, его нужно только скопировать и воплотить в жизнь.
2. Создание группы в Фэйсбуке
3. Задание будет на основе постоянного сотрудничества: поддержание этих групп, добавление информации, ведение дискуссии, привлечение новых пользователей, т.е. постоянная раскрутка этих групп
Основная цель данных проектов продвижение услуг по обучению иностранным языкам (Курсы), привлечение клиентов на обучение по Skype
4. Стоимость услуг по раскрутке: 1000 руб/мес.
Если имеете успешный опыт подобных проектов и готовы приступить немедленно, пожалуйста свяжитесь со мной.
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