1. Группа В контакте есть, вот ссылка http://vkontakte.ru/club17032898 Нужно изменить дизайн, в принципе, у нас есть вариант, его нужно только скопировать и воплотить в жизнь. 2. Создание группы в Фэйсбуке ...
Продвижение сайта в топ-10 Google и Yandex
Продвижения сайта http://nominal-t.com/ в топ-10 гугл и яндекс по ключевым словам ветрогенератор, тепловой насос, солнечные панели. Возможно, оптимизация самого сайта (Joomla).
Заявки фрилансеров
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