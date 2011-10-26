Вывод в ТОП3 (Google, Yandex)

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Закрыт8 заявок196 просмотров

Ресурс: http://iko.by (Google, Yandex)

Необходимо вывести в ТОП3 по запросам:

- гибкая черепица

- битумная черепица

- мягкая черепица

- гибкая кровля

- битумная кровля

- мягкая кровля

Регион: Беларусь

от Вас:

сроки, цена.

Предпочтения отдаются SEO специалистам из Беларуси

14 лет назад
Nertus
Айтри 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$140
60 дней

Заявки фрилансеров

manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад