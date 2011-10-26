Раскрутка страницы в Facebook

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки104 просмотра

Требуется раскрутить, увеличить количество подписчиков нашей страницы http://www.facebook.com/rozavitriv.

Подписчики должны быть только из Украины и желательно Киев

В случае успешного начала сотрудничества, возможно продолжение на постоянной основе :)

14 лет назад
duykoff
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров