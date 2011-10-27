Перенести и доработать по макету сайт на wordpress http://nonworkplace.com. Нужно что-бы разделы редактировались через админку и их можно было менять и дополнять. Сайт должен быть оптимизирован под просмотры на мобильных устройствах и конечно быть ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно убрать вывод Изображения записи который выходит в начале каждой Страницы или Записи http://www.coworking.net.ua/Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт на Drupal7 http://take.ms/3XF7o Необходимо создать и сделать возможность редактирования содержимого 3 блоков (они будут использоваться для показа рекламы), приблизительно как на этом сайте http://take.ms/XRbxT (я выделил блоки красным цветом и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Разработать подсайт для туристической компании. а) Данные (конент) из основного сайта, нужно вывести в отдельном поддомене в современном юзабилити френдли дизайне (описание стран, курорттов отелей…) б) цены на туры также ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо разработать сайт туристической компании. Сайт должен состоять из нескольких разделов, как собственно большинство сайтов турфирм (радел: страны, предложения, новости, авиабилеты,справочник). Админка желательно чтобы была как у WP. Контент будет ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
У нас есть база e-mail адресов, необходимо по ней адресно разослать сообщение. Как и на каких условиях готовы заняться?Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется раскрутить, увеличить количество подписчиков нашей страницы http://www.facebook.com/rozavitriv. Подписчики должны быть только из Украины и желательно Киев В случае успешного начала сотрудничества, возможно продолжение на постоянной основе :)Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требования: Опыт в разработке web-приложений Опыт и знание PHP Опыт и знание HTML, CSS, Javascript, AJAX, XML, JSON Большим плюсом будет опыт работы с Linux, nginx, Git, PostgreSQL, memcached Знания ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист по социальным сетям (удаленная постоянная работа). Цель: При помощи социальных сетей организовать эффективный целевой поток клиентов в туристическую компанию. В числе ключевых обязанностей: Развивать и поддерживать лицо ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать не совсем обычный "флаер" размер 340 мм х 90 мм, согнутый посередине пополам, чтобы получилось размер 170 х 90 на линии изгиба предполагается перфорирование для отрыва. Одна часть флаера будет ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
В туристическую компанию Роза Ветров (Киев) требуетс IT спец: Содержание работы: 1. Настройка, установка, обслуживание работающих в офисе компьютеров и оргтехники (10-15 машин, Windows, MS Office, 1C, почта, антивирусы, др..) ...Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно немного автоматизировать работу по публикации новстей на сайте, а именно: написать код чтобы ссылки из колоки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ http://www.rv.org.ua/blog/ (блок работает на WP) по мере появления новых новостей, автоматически появлялись ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад