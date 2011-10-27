duykoff

Вячеслав Бурдюков duykoff

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

aleksti
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Убрать вывод Изображения записи в начале страницы Wordpress
WordPress
Точно поставленная задача, быстрая оплата, рекомендую!!!
Профессионал! Все сделал быстро и так как я хотел. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Граббер новостей с моего сайта на WP на др. стран.
HTMLWordPress
все ок
Отличная работа. Володя сделал даже больше чем просил :)
Ответный отзыв