Продвижение сайта грузоперевозок.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок252 просмотра

Есть новый сайт грузоперевозок по Москве и области. Необходимо продвинуть его в топ-10 yandex и google. Интересуют приблизительные цены и сроки( желательно постоянное сотрудничество ). Список запросов достаточно большой порядка 40 штук. Только белые методы раскрутки.

14 лет назад
haxy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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