1. Группа В контакте есть, вот ссылка http://vkontakte.ru/club17032898 Нужно изменить дизайн, в принципе, у нас есть вариант, его нужно только скопировать и воплотить в жизнь. 2. Создание группы в Фэйсбуке ...
Продвижение сайта грузоперевозок.
Есть новый сайт грузоперевозок по Москве и области. Необходимо продвинуть его в топ-10 yandex и google. Интересуют приблизительные цены и сроки( желательно постоянное сотрудничество ). Список запросов достаточно большой порядка 40 штук. Только белые методы раскрутки.
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