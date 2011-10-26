Рассчитать стоимость Я10

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок70 просмотров

Требуется рассчитать бюджет продвижения сайта в десятку яндекса (адрес сайта предоставлю в личной переписке)

И в дальнейшем провести рекламную кампанию в рамках этого бюджета.

Принимаю предложения.

Общение на скайпе: aiardalin

14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров