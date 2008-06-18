Требуется создание качественного adult проекта, полностью настроенного и готового к работе, подключить к биллингу. Сайт должен быть написан полностью с нуля, использование каких то готовых cms не допускается. Будут ...
Скрипт online-казино с поддержкой мультиязычности
Нужен скрипт WM online-казино типа http://www.vevat.com/ и ему подобных, с поддержкой мультиязычности
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