Создание adult сайта

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок353 просмотра

Требуется создание качественного adult проекта, полностью настроенного и готового к работе, подключить к биллингу.

Сайт должен быть написан полностью с нуля, использование каких то готовых cms не допускается.

Будут приветствоваться нестандартные подходы к изготовлению сайтов данной тематики!!

НЕпрофессионалов в данной области просьба НЕ беспокоить!

17 лет назад
wiazo
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад
$3000

Заявки фрилансеров

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Night Fly

    $500

    Нужно создать сайт эскорт услуг. PSD есть. 1. Форма регистрации пользователей (отдельно для девочек, отдельно для пользователей) 2. Личный кабинет (только для девочек) 3. Возможность в личном кабинете изменять данные, добавлять ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Контекст, popunder, собрать, сделать

    $250

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный. Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-магазин

    Необходим Интернет-магазин вот такого типа www.spark.com.ua. Базу данных создавать буду сам, дизайн тоже. Необходим шаблон. ICQ 265679362

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать вебсайт

    Я даю тему сайта. От вас требуется: 1. Найти какой-то шаблон поприличней, подходящий к данной теме. 2. Найти с десяток других сайтов по этой теме, посмотреть, какая бывает структура сайта, ...

    Сайты «под ключ»3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание клубного портала

    $600

    Требуется создать клубный портал с молодёжным дизайном (желательно летние цвета) Портал должен содержать: 1) Афиша; 2) Анонсы и итоги клубных событий; 3) Музыкальный архив; 4) Фотогалерея; 5) ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт на Битрикс

    $500

    Сайт - интернет-магазин техники. Верстка для главной страницы, страниц каталога и страниц о товаре есть. Делать решили на Битриксе, Малый Бизнес, CMS уже куплена, даже начали какие-то работы. Но исполнители пропали. Проект надо довести ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад