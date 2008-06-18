Огромный рекламный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок278 просмотров

Здравствуйте,

требуется сайт

На сайте должно быть биржа ссылок, полностью автоматизированная естественно. покупка продажа pop under трафика, контекстная реклама, автоматическое размещение баннеров разных размеров сменяющихся автоматически, с оплатой за показы и клики. Все рекламные компании должны иметь возможность очень гибко настраивать и сочетаться. Код сайта должен быть оптимизирован под SEO, быть устойчивым к взломам. Должна быть полная отчетность по каждому пользователю клику, география, защита от повторных нажатий и некачественных переходов в удобной и понятной админке. свой форум, чат, общий и как бы сказать с подразделами-комнатами, так же небольшой интернет магазин для продажи всякой всячины електронной

Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, цены не заламывайте, сроки не важны, претендент будет выбираться по самой низкой цене, желательно портфолио и отзывы о подобных проектах

ICQ 450-540-046

skype если ася недоступна у меня webstudy

Огромная просьба расписать за каждую часть сайта цену, а так же цену за работу

17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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