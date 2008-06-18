Нужно написать движок для авто-сайта. Примеры функционала: www.auto.ru www.avto.ru www.kupia.ru www.autonews.ru Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д. С ...
Огромный рекламный сайт
Здравствуйте,
требуется сайт
На сайте должно быть биржа ссылок, полностью автоматизированная естественно. покупка продажа pop under трафика, контекстная реклама, автоматическое размещение баннеров разных размеров сменяющихся автоматически, с оплатой за показы и клики. Все рекламные компании должны иметь возможность очень гибко настраивать и сочетаться. Код сайта должен быть оптимизирован под SEO, быть устойчивым к взломам. Должна быть полная отчетность по каждому пользователю клику, география, защита от повторных нажатий и некачественных переходов в удобной и понятной админке. свой форум, чат, общий и как бы сказать с подразделами-комнатами, так же небольшой интернет магазин для продажи всякой всячины електронной
Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, цены не заламывайте, сроки не важны, претендент будет выбираться по самой низкой цене, желательно портфолио и отзывы о подобных проектах
ICQ 450-540-046
skype если ася недоступна у меня webstudy
Огромная просьба расписать за каждую часть сайта цену, а так же цену за работу
Заявки фрилансеров
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