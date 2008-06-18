Огромный рекламный сайт

Здравствуйте,

требуется сайт

На сайте должно быть биржа ссылок, полностью автоматизированная естественно. покупка продажа pop under трафика, контекстная реклама, автоматическое размещение баннеров разных размеров сменяющихся автоматически, с оплатой за показы и клики. Все рекламные компании должны иметь возможность очень гибко настраивать и сочетаться. Код сайта должен быть оптимизирован под SEO, быть устойчивым к взломам. Должна быть полная отчетность по каждому пользователю клику, география, защита от повторных нажатий и некачественных переходов в удобной и понятной админке. свой форум, чат, общий и как бы сказать с подразделами-комнатами, так же небольшой интернет магазин для продажи всякой всячины електронной

Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, цены не заламывайте, сроки не важны, претендент будет выбираться по самой низкой цене, желательно портфолио и отзывы о подобных проектах

ICQ 450-540-046

skype если ася недоступна у меня webstudy

Огромная просьба расписать за каждую часть сайта цену, а так же цену за работу