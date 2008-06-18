Автомобильный сайт

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок181 просмотр

Нужно написать движок для авто-сайта.

Примеры функционала:

www.auto.ru

www.avto.ru

www.kupia.ru

www.autonews.ru

Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д.

С предложением пишите.

17 лет назад
rusdesign
Studio 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рекламный сайт

    $500

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный. Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    Сайт будет прост, визитка. Фиксированной ширины. Дизайн и оформление должно быть похоже на http://www.hillaryclinton.com/. Нужна галерея с миниатюрами и возможностью просматривать большой вариант. Подробности и ТЗ в личку.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание adult сайта

    $3000

    Требуется создание качественного adult проекта, полностью настроенного и готового к работе, подключить к биллингу. Сайт должен быть написан полностью с нуля, использование каких то готовых cms не допускается. Будут ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Night Fly

    $500

    Нужно создать сайт эскорт услуг. PSD есть. 1. Форма регистрации пользователей (отдельно для девочек, отдельно для пользователей) 2. Личный кабинет (только для девочек) 3. Возможность в личном кабинете изменять данные, добавлять ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Контекст, popunder, собрать, сделать

    $250

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный. Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-магазин

    Необходим Интернет-магазин вот такого типа www.spark.com.ua. Базу данных создавать буду сам, дизайн тоже. Необходим шаблон. ICQ 265679362

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать вебсайт

    Я даю тему сайта. От вас требуется: 1. Найти какой-то шаблон поприличней, подходящий к данной теме. 2. Найти с десяток других сайтов по этой теме, посмотреть, какая бывает структура сайта, ...

    Сайты «под ключ»3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание клубного портала

    $600

    Требуется создать клубный портал с молодёжным дизайном (желательно летние цвета) Портал должен содержать: 1) Афиша; 2) Анонсы и итоги клубных событий; 3) Музыкальный архив; 4) Фотогалерея; 5) ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад