Рекламный сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок228 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный.

Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата за клики по ним, вот из этих сайтов-скриптов которые сейчас доступны предлагаю сделать основу. вот поставил как пример popup.ontraff.ru и ontraff.ru, требуется что бы на сайте была она регистрация, была полная география кликов, показов по каждому человеку,полная настройка всех процентов и комиссий, цен из админки, защита от повторных нажатий и некачественных переходов пользователь размещает код, автоматически начинается выбранная реклама, платежная система пока только вебмани, возможно потребуется яндекс деньги.

цена не большая, т.к. предлагается доделка из существующего взятого за основу

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17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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