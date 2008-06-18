Рекламный сайт

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный.

Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата за клики по ним, вот из этих сайтов-скриптов которые сейчас доступны предлагаю сделать основу. вот поставил как пример popup.ontraff.ru и ontraff.ru, требуется что бы на сайте была она регистрация, была полная география кликов, показов по каждому человеку,полная настройка всех процентов и комиссий, цен из админки, защита от повторных нажатий и некачественных переходов пользователь размещает код, автоматически начинается выбранная реклама, платежная система пока только вебмани, возможно потребуется яндекс деньги.

цена не большая, т.к. предлагается доделка из существующего взятого за основу

ICQ 450-540-046

скайп webstudy

Предлагайте ваши предложения, условия, сроки и цены