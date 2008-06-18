Сайт будет прост, визитка. Фиксированной ширины. Дизайн и оформление должно быть похоже на http://www.hillaryclinton.com/. Нужна галерея с миниатюрами и возможностью просматривать большой вариант. Подробности и ТЗ в личку.
Рекламный сайт
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный.
Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата за клики по ним, вот из этих сайтов-скриптов которые сейчас доступны предлагаю сделать основу. вот поставил как пример popup.ontraff.ru и ontraff.ru, требуется что бы на сайте была она регистрация, была полная география кликов, показов по каждому человеку,полная настройка всех процентов и комиссий, цен из админки, защита от повторных нажатий и некачественных переходов пользователь размещает код, автоматически начинается выбранная реклама, платежная система пока только вебмани, возможно потребуется яндекс деньги.
цена не большая, т.к. предлагается доделка из существующего взятого за основу
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