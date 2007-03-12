rusdesign

Studio RUS-DESIGN rusdesign

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поддержание и развитие флeш портала

    $250

    Доброго дня, необходимо поддержание и развитие флаш портала, ищем сумасшедших поклонников флаш технологий на которой написаны мультики, игры. Нам необходимо наполнять и развивать ресурс (писать обзоры, новости, описания, картинки делать к играм и т.д.), придумывать ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автомобильный портал

    $1500

    Доброго времени суток, необходимо сделать авто портал. Возможна разработка на известных смс, создание модулей. Главное чтобы посещаемость высокую выдерживало, так же сайт необходимо будет поддерживать, хорошо если над ним будет работать команда. Сразу хотим сказать, предупредить, ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автомобильный портал

    $1200

    Доброго времени суток, необходимо сделать авто портал. Возможна разработка на известных смс, создание модулей. Главное чтобы посещаемость высокую выдерживало, так же сайт необходимо будет поддерживать, хорошо если над ним будет работать команда. Сразу хотим сказать, предупредить, ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Виртуальный авторынок

    $1000

    Необходимо сделать виртуальный авторынок: Пример http://autoyarsk.ru/ НУЖНЫ ЛЮДИ С ОПЫТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТО-САЙТОВ, СТОРОННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ Дополнительное описание при контакте. ICQ362-160-502

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автомобильный сайт

    $2500

    Нужно написать движок для авто-сайта. Примеры функционала: www.auto.ru www.avto.ru www.kupia.ru www.autonews.ru Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д. С предложением пишите.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен движок для автосайта

    $2500

    Нужно написать движок для авто-сайта с использованием ява-скрипт. Примеры функционала: www.auto.ru www.avto.ru www.kupia.ru Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д. С предложением стучать строго в ICQ980387

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доверительное управление интернет-проектами

    Необходимо поддержание , развитие проекта, поиск инвесторов, наполнение, отладка системы, усовершенствование. Организация работы команды. Только для тех кто имеет хороший опыт в поддержании проектов и может справляться с развитием. Москва. Жду предложений.

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доверительное управление проектом

    Необходимо поддержание , развитие проекта. Наполнение, отладка системы, усовершенствование. Только для тех кто имеет опыт в поддержании проектов и может справляться с развитием. Жду предложений.

    Управление проектами8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт\система расчета прайс листов (цен)

    $100

    Доброго времени суток, необходимо разработать систему расчета прайс листов на туристические направления. .XLS/CSV экспорт\импорт документов. Система должна быть универсальной для разных критериев, гибкой. Юзабилити в использовании. Отписываться только тем кто уже имел дело с подобными системами. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • База мобильных телефонов для портала

    $50

    Доброго времени суток, необходимо сграбить базу телефонов с опр ресурса под наши требования. Ищуться люди у которых интернет безлимитный, цены не высокие и ответственность присутствует. Конечно же опыт. Жду предложений по ICQ362-160-502

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить cms для портала о мобильных телефонах

    $100

    Здравствуйте, необходимо по ТЗ настроить cms для проекта о мобильной связи, технологиях. Необходима настройка информационных блоков, возможно придется доделывать уже имеющийся материал, ресурс. Нужен надежный человек, цена не высокая. до 100$ На каких известных cms это можно легко ...

    JoomlaDrupal
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта "Недвижимость на Кипре"

    $150

    Здравствуйте, необходимо выполнить работу по разработке дизайн концепции сайта "Недвижимость на Кипре" Нравятся цвета и меню как на kipr.ru . Основная направленность сайта Продажа недвижимости на Кипре, так же на сайте будет размещаться информация непосредственно о ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать gif\flash баннер для Интернет магазина

    $5

    Здравствуйте, необходимо сделать стильный баннер для интернет магазина на технологии gif\flash. Не дорого и в то же время качественного, не груженный сам по себе баннер. Психология цвета. Жду Ваших предложений по ICQ362-160-502 . Спасибо.

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка модулей для магазина WMSHOP

    $100

    Здравствуйте, необходим перенос и настройка модулей из серии магазинов WMSHOP на новый движок такого же плана. Срочно. Опыт программирования от 3-х лет и выше. Пишите в icq 362-160-502, С уважением Максим.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать сайт по имеющимся материалам

    Доброго дня, нужно сделать знаменательный проект, по сути ничего сложного нет просто много материалов, которые мне нужно дать разработчику для разработки. Материалы взяты с диска на котором они были представлены в флаш оболочке с музыкой и ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • На уникальный стоматологический портал...

    Открывается первый уникальнеший стоматологический информационный портал в интернете. Это первый ресурс по стоматологии, который будет освещать все новости в мире стоматологии, писать интереснейшие обзорыстатьи на тему стоматологии. На нашем сайте будет самая большая база клиник ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • SEO партнер\помощник

    SEO выручайте! Нужен адекватный, отзывчивый, ответственный человек, умеющий продвигать ресурсы в сети интернет. Нужно продвинуть один проектик или ряд проектов, об взаимовыгодах\партнерских процентах договоримся при контакте. SEO должен быть из России - Москвы или С-Петербурга. Вообщем, ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад