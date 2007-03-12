Доброго дня, необходимо поддержание и развитие флаш портала, ищем сумасшедших поклонников флаш технологий на которой написаны мультики, игры. Нам необходимо наполнять и развивать ресурс (писать обзоры, новости, описания, картинки делать к играм и т.д.), придумывать ...
- $250Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1500
Доброго времени суток, необходимо сделать авто портал. Возможна разработка на известных смс, создание модулей. Главное чтобы посещаемость высокую выдерживало, так же сайт необходимо будет поддерживать, хорошо если над ним будет работать команда. Сразу хотим сказать, предупредить, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1200
Доброго времени суток, необходимо сделать авто портал. Возможна разработка на известных смс, создание модулей. Главное чтобы посещаемость высокую выдерживало, так же сайт необходимо будет поддерживать, хорошо если над ним будет работать команда. Сразу хотим сказать, предупредить, ...Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Необходимо сделать виртуальный авторынок: Пример http://autoyarsk.ru/ НУЖНЫ ЛЮДИ С ОПЫТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТО-САЙТОВ, СТОРОННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ Дополнительное описание при контакте. ICQ362-160-502Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужно написать движок для авто-сайта. Примеры функционала: www.auto.ru www.avto.ru www.kupia.ru www.autonews.ru Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д. С предложением пишите.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужно написать движок для авто-сайта с использованием ява-скрипт. Примеры функционала: www.auto.ru www.avto.ru www.kupia.ru Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д. С предложением стучать строго в ICQ980387Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо поддержание , развитие проекта, поиск инвесторов, наполнение, отладка системы, усовершенствование. Организация работы команды. Только для тех кто имеет хороший опыт в поддержании проектов и может справляться с развитием. Москва. Жду предложений.Управление проектами2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо поддержание , развитие проекта. Наполнение, отладка системы, усовершенствование. Только для тех кто имеет опыт в поддержании проектов и может справляться с развитием. Жду предложений.Управление проектами8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Доброго времени суток, необходимо разработать систему расчета прайс листов на туристические направления. .XLS/CSV экспорт\импорт документов. Система должна быть универсальной для разных критериев, гибкой. Юзабилити в использовании. Отписываться только тем кто уже имел дело с подобными системами. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Доброго времени суток, необходимо сграбить базу телефонов с опр ресурса под наши требования. Ищуться люди у которых интернет безлимитный, цены не высокие и ответственность присутствует. Конечно же опыт. Жду предложений по ICQ362-160-502Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте, необходимо по ТЗ настроить cms для проекта о мобильной связи, технологиях. Необходима настройка информационных блоков, возможно придется доделывать уже имеющийся материал, ресурс. Нужен надежный человек, цена не высокая. до 100$ На каких известных cms это можно легко ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Здравствуйте, необходимо выполнить работу по разработке дизайн концепции сайта "Недвижимость на Кипре" Нравятся цвета и меню как на kipr.ru . Основная направленность сайта Продажа недвижимости на Кипре, так же на сайте будет размещаться информация непосредственно о ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Здравствуйте, необходимо сделать стильный баннер для интернет магазина на технологии gif\flash. Не дорого и в то же время качественного, не груженный сам по себе баннер. Психология цвета. Жду Ваших предложений по ICQ362-160-502 . Спасибо.Баннеры3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте, необходим перенос и настройка модулей из серии магазинов WMSHOP на новый движок такого же плана. Срочно. Опыт программирования от 3-х лет и выше. Пишите в icq 362-160-502, С уважением Максим.Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте, необходимо написание модулей для сайта на системе DLE + обновление системы до актуальной версии. Кандидаты желательно из Москвы. Подробнее обо всем, при контакте. ICQ271-275-378Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Доброго дня, нужно сделать знаменательный проект, по сути ничего сложного нет просто много материалов, которые мне нужно дать разработчику для разработки. Материалы взяты с диска на котором они были представлены в флаш оболочке с музыкой и ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад
Открывается первый уникальнеший стоматологический информационный портал в интернете. Это первый ресурс по стоматологии, который будет освещать все новости в мире стоматологии, писать интереснейшие обзорыстатьи на тему стоматологии. На нашем сайте будет самая большая база клиник ...Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист в команду (Москва), возраст от 22 и выше, ответственный, внимательный, готовый к совместным достижениям. Подробнее при контакте.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Приветствую всех, требуется переводчик в команду (Москва). Подробности при контакте.Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
SEO выручайте! Нужен адекватный, отзывчивый, ответственный человек, умеющий продвигать ресурсы в сети интернет. Нужно продвинуть один проектик или ряд проектов, об взаимовыгодах\партнерских процентах договоримся при контакте. SEO должен быть из России - Москвы или С-Петербурга. Вообщем, ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад