Нужен клон Readme

Здравствуйте!

Необходим клон сайта Readme.ru. Дизайн наш, от вас только движок. ТЗ нет (кто знает, тот и без ТЗ в курсе, что нужно, думаю). Если будет необходимо для осмечивания - составим. Здесь идет речь только про движок (то, без чего не будет работать как Readme). Сервисные функции, всякие примочки, к-х нет в клонируемом сайте - отдельно, после реализациий этой задачи. По срокам не больше 2 месяцев. От Вас цены.