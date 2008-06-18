Есть сайт - каталог предприятий. Небольшая работа уже проделана, смотреть тут www.visiuznemumi.lv Задача: Доработать сайт до уровня www.ss.lv. Конкретное ТЗ будет, но в данный момент важно знать приблизительную ...
Нужен клон Readme
Здравствуйте!
Необходим клон сайта Readme.ru. Дизайн наш, от вас только движок. ТЗ нет (кто знает, тот и без ТЗ в курсе, что нужно, думаю). Если будет необходимо для осмечивания - составим. Здесь идет речь только про движок (то, без чего не будет работать как Readme). Сервисные функции, всякие примочки, к-х нет в клонируемом сайте - отдельно, после реализациий этой задачи. По срокам не больше 2 месяцев. От Вас цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, требуется сайт На сайте должно быть биржа ссылок, полностью автоматизированная естественно. покупка продажа pop under трафика, контекстная реклама, автоматическое размещение баннеров разных размеров сменяющихся автоматически, с оплатой за показы и клики. Все ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Нужно написать движок для авто-сайта. Примеры функционала: www.auto.ru www.avto.ru www.kupia.ru www.autonews.ru Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д. С ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный. Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт будет прост, визитка. Фиксированной ширины. Дизайн и оформление должно быть похоже на http://www.hillaryclinton.com/. Нужна галерея с миниатюрами и возможностью просматривать большой вариант. Подробности и ТЗ в личку.Завершен17 лет назад
Нужен скрипт WM online-казино типа http://www.vevat.com/ и ему подобных, с поддержкой мультиязычностиЗакрыт17 лет назад
- $3000
Требуется создание качественного adult проекта, полностью настроенного и готового к работе, подключить к биллингу. Сайт должен быть написан полностью с нуля, использование каких то готовых cms не допускается. Будут ...Закрыт17 лет назад
- $500
Нужно создать сайт эскорт услуг. PSD есть. 1. Форма регистрации пользователей (отдельно для девочек, отдельно для пользователей) 2. Личный кабинет (только для девочек) 3. Возможность в личном кабинете изменять данные, добавлять ...Завершен17 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется создать-собрать-доделать из существующих скриптов сайт рекламный. Собрать вот из чего, требуется что бы на сайте пользователи могли продавать, покупать рекламу разных типов, контекстную и pop under, размещение баннеров, оплата ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен специалист для настройки блога (Drupal, Wordpress). Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад